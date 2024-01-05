وجددت الخارجية - حسبما ذكرت وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الجمعة، موقف المملكة الداعى إلى وقف فوري ودائم وشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة وحماية المدنيين وتلبية احتياجاتهم الإنسانية، وتهيئة الأجواء لإحياء عملية السلام العادل والشامل بحصول الشعب الفلسطينى الشقيق على حقوقه المشروعة فى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، على أساس حل الدولتين، باعتبارها ركيزة أساسية للتعايش السلمى وترسيخ الأمن والاستقرار فى منطقة الشرق الأوسط.