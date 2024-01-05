افتتاح 26 مسجدًا فى الجمعة الأولى من العام الجديد 2024

أعلنت وزارة الاوقاف افتتاح ( 26 ) مسجدًا اليوم الجمعة، الموافق 5 / 1 / 2024م، منها ( 20 ) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و( 6 ) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1/ 7 / 2023 م حتى تاريخه ( 464 ) مسجدًا منها ( 357 ) مسجد جديد أو إحلالًا وتجديدًا، و(107) مسجد صيانة وتطويرًا، كما بلغ إجمالي ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه خلال الفترة من 2014م حتى 5 / 1 / 2024 م عدد (11486) مسجدًا ، بتكلفة تقدر بنحو (15) مليارًا و (709) مليون جنيه.
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف القليوبية
1. مسجد الصافوري – عرب العليقات
مديرية أوقاف مطروح
2. مسجد نور الإسلام – مدينة سيدي عبد الرحمن
مديرية أوقاف الإسماعيلية
3. مسجد الصحابة – قرية الوادي الأخضر – القصاصين الجديدة
مديرية أوقاف أسيوط
4. مسجد عرب العطيات –التتالية - القوصية
5. مسجد أولاد شعيب – أبو كريم - ديروط
مديرية أوقاف سوهاج
6. مسجد الشيخ أبو المجد – الجواهين - جرجا
مديرية أوقاف كفر الشيخ
7. مسجد الإبراشي – عزبة الإبراشي – الرياض غرب
8. مسجد السخاوي الشرقية – قرية السخاوي الشرقية – سيدي سالم
مديرية أوقاف البحيرة
9. مسجد محمد أفندي– قرية بطورس– أبو حمص
10. مسجد حويج – قرية قافلة – أبو حمص
11. مسجد الزيات – زاوية نعيم – أبو حمص
مديرية أوقاف أسوان
12. مسجد البركة – قرية بنبان بحري – مركز دراو
مديرية أوقاف الإسكندرية
13. مسجد الإخلاص – نجع عبد الملك – برج العرب
مديرية أوقاف الشرقية
14. مسجد الكمال – كفر نمر – أبو كبير
15. مسجد النصر – أبو عوينات – أولاد صقر
16. مسجد عرب مازق سعده – أبو خليل – فاقوس
17. المسجد الكبير – عزبة السرايا- شبرا النخلة
مديرية أوقاف الجيزة
18. مسجد مصعب بن عمير - أسفل محور أحمد عرابي - عزبة المطار - إمبابة
19. مسجد الصلاح - المنيرة - إمبابة
20. مسجد الفتح الإسلامي - العزيزية - البدرشين
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف سوهاج
1. مسجد حسن البدري – سبائكة العتامنة – مشطا
مديرية أوقاف قنا
2. مسجد الرحمن – البحري سمهود – أبو تشت
3. مسجدأسماء أبو الفتوح – قصير بخانس – أبو تشت
4. مسجد العتيق – قصير بخانس – أبو تشت
5. مسجد الشيخ عمر – النتش – خزام – قوص
مديرية أوقاف المنوفية
6. مسجد المصطفى – طملاي - منوف
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