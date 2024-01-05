اعمل حسابك.. قطع المياه 12 ساعة عن بعض مناطق فيصل مساء اليوم

كتبت مرام محمد

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن انقطاع المياه عن مناطق: كفر طهرمس، الطالبية فيصل، حسن محمد فيصل، التعاون، الطوابق، المطبعة، كعابيش، المريوطية، الصفا والمروة والمنشية، العريش، الكوم الأخضر مع شارع المستشفى، المريوطية هرم وفيصل، وذلك لمدة 12 ساعة، بدءًا من الساعة الثامنة مساء اليوم الجمعة الموافق 5/ 1 / 2024 وحتى الساعة الثامنة صباح غد السبت الموافق 6 / 1 / 2024.

وأرجعت الشركة سبب انقطاع المياه إلى أعمال الصيانة بتغيير محبس قطر 800 مم على خط الطرد الخاص بمحطة رفع ترسا 6، الأمر الذى يتطلب قطع المياه لتركيب المحبس.

وشدد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة على رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام بالمواعيد المحددة لأعمال الإصلاح وإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة عقب الانتهاء من الأعمال.

وكلف المحافظ رؤساء أحياء الطالبية والهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتعاون مع الشركة المنفذة وإزالة أى معوقات لعدم تأثيرها على أعمال الإصلاح.

وأكدت محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف تقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة، وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورًا.