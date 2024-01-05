اعترافات لصوص الدراجات النارية فى شبين الكوم: نفذنا 10 وقائع سرقة سابقة

أدلى عاطلين باعترفات تفصيلية أمام جهات التحقيق بالجيزة، تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة الدراجات النارية فى منطقة شبين الكوم بأسلوب الخطف.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمان لهما معلومات جنائية سابقة، واعترفا بارتكاب 10 وقائع سرقة سابقة بذات الأسلوب، مستخدمين دراجة نارية بدون لوحات معدنية فى تنفيذ عمليات السرقة وأسلحة للدفاع عن نشاطهما الأثم.

وقررت النيابة حبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بالتحقق من الصحيفة الجنائية لهما للوقوف على نشاطهما لاستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة السرقة وحيازة أسلحة بدون ترخيص.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التى لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التى يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهى عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.