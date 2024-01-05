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إعلام إسرائيلي: تقديراتنا أن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق

الجمعة، 05 يناير 2024 11:12 م
إعلام إسرائيلي: تقديراتنا أن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جيش الاحتلال
كتب محمد شرقاوى

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كشفت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مسؤولين إسرائيليين تقديراتنا أن حربا قد تبدأ مع حزب الله إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، وفقا لخبر عاجل على قناة القاهرة الإخبارية.

تشهد الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة تدهورا خطيرا مع نزوح أكثر من 80% من السكان حاليًا، وفقا للأمم المتحدة، وبقاء العديد منهم في الخيام وسط شح الإمدادات الغذائية والطبية بينما عمق حلول فصل الشتاء في غزة من مأساوية هذه الأزمة.

أعلنت وزارة الصحة بقطاع غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر الماضي إلى "22 ألفًا و600 شهيد و57 ألفًا و910 مصابين".







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