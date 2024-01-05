إصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا، تم نقل المصابين الي المستشفي وتحرير محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية في مديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بالمنيا.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وقوع الحادث بسبب السرعة الزائدة والتخطي مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة بجميع أنحاء الجسم.

وتبين أصابة كلا من هاني.م 36 عاما، وميلاد.م 37 عاما، وتوماس.ي 10 أعوام، وياسر.ذ 45 عاما، وأسامة.خ 42 عاما، وشنودة.أ 6 أعوام.

تم نقل المصابين الي مستشفي سمالوط النموذجي شمال محافظة المنيا، وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات