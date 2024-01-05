إصابة 24 شخصا في تصادم بين قطارين في مترو نيويورك

وكالات

أصيب 24 شخصاً على الأقلّ بجروح طفيفة إثر تصادم وقع في نيويورك الخميس بين اثنين من قطارات أنفاق المدينة وأدّى لخروج أحدهما عن السكّة، بحسب ما أعلنت السلطات.

وتسبّب الحادث بإغلاق ثلاثة من خطوط مترو نيويورك الذي يُعتبر من بين أقدم قطارات الأنفاق في العالم وتمتدّ شبكته العنكبوتية المترامية الأطراف في سائر أرجاء المدينة.

وإثر الحادث فرضت وحدات من الإطفاء والشرطة والإسعاف طوقاً حول منطقة "آبر ويست سايد"، الجزء الشمالي الغربي لجزيرة مانهاتن.

وقال المسؤول في خدمات الطوارئ إيان سوردز وقائد فوج الإطفاء في المدينة مايك مايرز للصحفيين في مكان الحادث إنّ أحداً لم يصب بجروح خطرة في هذا التصادم الذي وقع بين قطار كان يقلّ ركّاباً وآخر كان فارغاً ومتوقفاً على السكّة.

وعلى الرّغم من أنّ مترو نيويورك متهالك للغاية، إلا أنّه نادراً ما يتعرّض لحوادث، وقد بدأ عدد ركابه في الارتفاع مرة أخرى بعدما هجروه بين العامين 2020 و2022 بسبب جائحة كورونا وارتفاع معدلات الجريمة.