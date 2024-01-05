إزالة 8 حالات بناء مخالف على أراضى زراعية فى العامرية ثان بالإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

شن حى العامرية ثان فى الإسكندرية، حملات مكبرة فى إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية فى المحافظة بمواصلة التصدي بكل حزم لظاهرة البناء المخالف على الأراضي الزراعية والقضاء عليها فى المهد وعدم التهاون مع أى مخالفة بكل أحياء المحافظة.

وأعلن حى العامرية ثان، أن إدارة الإزالة الفورية والإشغالات نفذت حملات إزالة فورية بقيادة حميد سلومه سكرتير عام الحي، وحكمدار غرب، قسم العامرية ثان، وقوات الأمن، ومديرية الزراعة، وحدة الإزالة الفورية الإدارات المعنية بتنفيذ حملات إزالة، وأسفرت الحملات عن تنفيذ الآتي:

1- تم إزالة بناء بالطوب الأبيض على أرض زراعية محطة 4 على مساحة 20*20.

2- إزالة جلسة مردومة بمحطة 4 على أرض زراعية بنطاق مديرية الزراعة بالنوبارية.

3- إيقاف أعمال صب أعمدة الدور الثانى علوى بقرية 7 بنجر السكر وتم التحفظ على خلاطة.

4- إيقاف أعمال شدة خشبية بمنطقة الكينج خلف الأدهم السملات أرضية وتم التحفظ على كمية من الأخشاب والخلاطة المستخدمة ومنع المخالفة فى بالمهد.

5- إزالة بناءً بالطوب الأبيض على مساحة 300 متر على أرض زراعية بقرية أبو مسعود.

6- إزالة بناءً بالطوب الأبيض على أرض زراعية على مساحة 600 الصاعدة.

7-إزالة بناءً سور و تنده صاج على أرض زراعية على مساحة 700 متر بقرية بغداد .

8- إزالة أسوار على أرض زراعية على مساحة 1200 متر بنجر السكر قرية 1، وجارى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، ومازالت الحملات مستمرة لفرض الانضباط بنطاق الحى .





