اليوم السابع
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أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية فى 10 مساجد بطوخ.. صور

الجمعة، 05 يناير 2024 02:55 م
أوقاف القليوبية تنظم قافلة دعوية فى 10 مساجد بطوخ.. صور جانب من فعاليات القافلة
القليوبية - إبراهيم سالم

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نظمت مديرية أوقاف القليوبية، بقيادة الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، القافلة الدعوية الكبرى بمساجد قرية طنط الجزيرة مركز طوخ بالقليوبية، وتضمنت أنشطة مقرأة بالجمهور والأئمة وخطبة الجمعة وأنشطة الطفل.
 
وكشفت مديرية الأوقاف بالقليوبية، أن القافلة الدعوية الكبرى تضمنت تنظيم ندوة الصحة الإنجابية، حيث قامت واعظتان بأداء ندوة دينية للسيدات بقرية طنط الجزيرة وذلك بمسجد البحري عن موضوع الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل. 
 
وأوضح وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، أن هذا اللقاء يأتى تحت مظلة القافلة الدعوية الكبرى بالقليوبية، حيث أبدى الحضور سعادة بالغة بهذه الفعاليات والندوات في ظل اهتمام الدولة بصحة وسلامة المواطن والحفاظ على الأسرة، مشيرا إلى أن القافلة تضمنت أنشطة التثقيف للأطفال وتخللها مجموعة من الفقرات منها قراءة القرآن الكريم، والحديث الشريف، والنسب النبوي الشريف، بمشاركة مئات الأطفال من أبناء القرية.
 
 
جانب من فعاليات القافلة(1)
جانب من فعاليات القافلة(1)

 

جانب من فعاليات القافلة(2)
جانب من فعاليات القافلة(2)

 

جانب من فعاليات القافلة(3)
جانب من فعاليات القافلة(3)

 

جانب من فعاليات القافلة(4)
جانب من فعاليات القافلة(4)

 

جانب من فعاليات القافلة(5)
جانب من فعاليات القافلة(5)

 

جانب من فعاليات القافلة(6)
جانب من فعاليات القافلة(6)

 

جانب من فعاليات القافلة(7)
جانب من فعاليات القافلة(7)

 

جانب من فعاليات القافلة(8)
جانب من فعاليات القافلة(8)

 

جانب من فعاليات القافلة(9)
جانب من فعاليات القافلة(9)

 







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