"أوقاف الإسماعيلية" تفتتح مسجد الصحابة بعزبة الكوع اليوم بتكلفة 5 ملايين جنيه.. صور

الإسماعيلية: السيد فلاح

تواصل الدولة مجهوداتها ممثلة في وزارة الأوقاف لعمارة بيوت الله، حيث تفتتح الوزارة، اليوم الجمعة مسجد الصحابة بعزبة الكوع التابعة لقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، اليوم الجمعة، بحضور قيادات الأوقاف بقيادة الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، والشيخ السيد عطية، مدير عام الإدارات بمديرية الأوقاف والمحاسب مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين والأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

وقال الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، إن افتتاح مسجد الصحابة بعزبة الكوع التابعة لقرية الوادي الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، بتكلفة 5 ملايين جنيه بالجهود الذاتية وفي إطار افتتاحات الوزارة الدورية على مستوى المحافظات.

ويلقي خطبة الجمعة اليوم الشيخ السيد عطيه، مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية، ومن المقرر أن يقرأ قرآن الجمعة الشيخ محمد محروس طلبة، قارئ الإذاعة والتليفزيون، بحضور المهندس مدحت عباس، رئيس مدينة القصاصين الجديدة، ونواب الدائرة أحمد بدران البعلي وسامي سليم ورمضان إمام.



الشيخ السيد عطيه مدير عام الإدارات بأوقاف الإسماعيلية



مسجد الصحابة بالكوع في القصاصين



مسجد الصحابة بالكوع في القصاصين



مسجد الصحابة بالكوع في القصاصين



مسجد الصحابة بالكوع في القصاصين