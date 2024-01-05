أكلات نباتية تحد من ألم الأعصاب.. منها السبانخ

كتبت مروة محمود الياس

البروتين النباتى أو الأكلات النباتية كما يطلق عليها البعض، أحد أهم الخيارات الغذائية التي قد يعتمد عليها البعض لاستبدالها بالبروتين الحيواني على سبيل المثال، أو يستهلكها البعض رغبة في التخلص من ألم المفاصل ، لأن هذا النوع من البروتين يساعد على تدعيم صحة المفاصل والعظام بشكل عام.

اوضح تقرير نشر في موقعlluh أن هناك الكثير من الأطعمة التي يمكن الاعتماد عليها للتخلص من تلف الأعصاب وآلامها الشديدة، ومن أبرز هذه الأطعمة والخيارات:

ـ الخوخ والبرتقال والبطيخ من أنواع الفاكهة التي تقاوم التهابات الأعصاب وتعزز من صحة الجسم وقوته.

ـ التوت بكل أنواعه يفيد وبشدة في مقاومة الالتهابات المختلفة.

ـ تناول الكوسة بشكل صحي يساعد بنسبة كبيرة على التخلص من آلام الأعصاب لأنها مفيده للخلايا العصبية وغنية بمضادات الأكسدة الصحية التي تعزز من نضارة وسلامة الجسم.

ـ الكرز والعنب الأحمر من الخيارات الأخرى الهامة والجيدة، التي تقلل من عوامل الالتهاب وآلام المفاصل والأعصاب بشكل عام.

ـ البطاطا من الخيارات الرائعة التي تعزز من حصول الجسم على فيتاميناته اليومية كفيتامين a وفيتامين سي ايضا، كما أنها تعزز من صحة الدماغ كذلك تساعد على التخلص من التهابات المفاصل.

ـ البروكلي من الخضراوات التي يمكن إضافتها للكثير من أنواع الأكلات المحببة، تضيف مذاقا رائعا وكذلك غنية بفيتامين الهام والضروري لسلامة الاعصاب وتقليل اهتزازها.

ـ تحتوي السبانخ وكذلك اللفت على حمض الالفا، لذا فهي هامة وضرورية لوقاية الجسم من تشنج الاعصاب واضطراباته.