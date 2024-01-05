أسماء ضحايا حادث الصحراوى الشرقى ببنى سويف

ينشر "اليوم السابع" أسماء 4 جثث بعد التعرف عليهم بعدما لقوا مصرعهم وأصيب آخر، اليوم الجمعة، فى حادث تصادم سيارتين نصف نقل مع أخرى ربع نقل، بالطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة بني سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين نصف نقل مع أخرى ربع نقل بعد نزلة سنور بالطريق الصحراوى الشرقى بدائرة المحافظة.

واستقبلت مشرحة مستشفى بنى سويف التخصصي جثث كلا من محمد ناصر محمود 20 سنة ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، ومحمد حسنى محمد 21 سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط، ومحمد بدر محمد ومقيم بمركز ناصر بمحافظة بني سويف، وعبد الناصر محمد حسن 22سنة، ومقيم بمحافظة أسيوط.

كان قد استقبل قسم الاستقبال بالمستشفى محمد صلاح عبد الجليل 28 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة القليوبية، باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر بعظمة الترقوة.