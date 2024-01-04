7 خطوات يجب اتباعها قبل انقطاع الكهرباء فى تخفيف الأحمال

كتبت رحمة رمضان

يرصد اليوم السابع لقرائه بعض الخطوات التى يجب اتباعها قبل دقائق من فصل التيار الكهربائى فى إطار تنفيذ خطة تخفيف الاحمال نهارا بدأ من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 مساءاً وذلك قبل دقائق من الموعد المحدد لفصل التيار وهى كالاتى:

1- يجب فصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائى.

2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائي وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الاجهزة الكهربائية.

3- افصل سخان المياة مملوء بالمياة قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتاكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن ارضي باقي الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.

5-احرص على عدم استخدام المصاعد الكهربائية قبل دقائق من موعد الفصل المعلن.

6-افصل جهاز التكييف من زر التحكم الكهربائي وليس من خلال الريموت.

7- تجنب تشغيل غساله الملابس أو الاطباق قبل 10 دقائق من موعد فصل التيار الكهربائي المعلن من قبل مجلس الوزراء.