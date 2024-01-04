وكيل شباب كفر الشيخ يناقش ملفات تطوير أداء مراكز الشباب والأندية الرياضية

كفر الشيخ- محمد سليمان

عقد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اجتماعا دوريا لمديري الإدارات الفرعية والداخلية بديوان عام المديرية، برئاسته وحضور كلا من عبد المنعم الكناني، وكيل المديرية للرياضة، ومصطفى غريب وكيل المديرية للشباب لمناقشة ملفات مهمة، تضمن تطوير أداء مراكز الشباب والأندية الرياضية، وفق توجيهات الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

ناقش الاجتماع محاور عدة، أبرزها متابعة تنفيذ قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، رقم 2289 بشأن إصدار لائحة تنظيم استخدام وقت العمل الرسمى بالمحافظة، تحقيقا للمصلحة العامة ولحسن سير وانتظام العمل ، وكل ما يتعلق بتنظيم واستخدام وقت العمل الرسمي في ضوء أحكام المادة 46 من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81/2016، والتي تمنح السلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته، وتوزيع ساعاته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.

وتناول متابعة تنفيذ التعليمات الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء بالمنشآت الشبابية والرياضية، والتأكيد على استبدال كافة اللمبات المستخدمة إلى اللمبات الليد توفيرا للإستهلاك والتأكيد على تعليمات ترشيد الإنفاق العام بمراكز الشباب والإلتزام بمواعيد الغلق الشتوية والصيفية بجميع الهيئات الشبابية والرياضية والتأكيد على جميع المستفيدين من الطرح الاستثماري بمراكز الشباب الإلتزام بها.

كما شدد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، على متابعة توافر عوامل الأمن والسلامة، والتأكد من سلامة كافة التوصيلات الكهربائية، واتخاذ كافة التدابير وفق التعليمات الخاصة بمواجهة موجات الطقس السيئ و تدارك آثارها على كافة المنشآت الرياضية والشبابية، والتواصل بغرفة العمليات المركزية بالمديرية لإدارة الأزمة.

تطرق الإجتماع للتعليمات الخاصة ببنود الصرف فيما يخص خطة النشاط بمراكز الشباب وما تم تنفيذه من الخطة الإضافية للأندية الرياضية ومراكز الشباب وعرض تقرير مصور لوكيل الوزارة، كما نبه وكيل وزارة الشباب والرياضة بضرورة حياد مسؤل " الرؤية" بمراكز الشباب وإلتزام الحياد الكامل، وتنفيذ أحكام الرؤية كاملة طبقا للقوانين واللوائح، كذلك الرد على المكاتبات الخاصة بالجهاز المركزي للمحاسبات فور وصولها، كما تابع الإجتماع تسجيل الخريطة المكانية عبر تليجرام، لتوضيح مواقع مراكز الشباب على الخريطة بإحداثياته .

لفت وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى مد فترة المشاركة في «برلمان طلائع مصر» إلى 31 يناير الجاري وسرعة الإنتهاء من المنافسات التمهيدية لدوري مراكز شباب مصر، وطالب وكيل وزارة الشباب والرياضة بإعداد بيان كامل بالعمالة المؤقتة بمراكز الشباب، والتنبيه على تنفيذ تدريبات وزارة الشباب والرياضة بمراكز الشباب بالتعاون مع الإدارة المركزية لتمكين الشباب.