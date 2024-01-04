وزير شؤون المجالس النيابية يزور الكاتدرائية المرقسية للتهنئة بعيد الميلاد

نور على

توجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية اليوم الخميس، إلى المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتقديم التهنئة لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وخلال اللقاء أعرب الوزير عن تهنئته لقداسة البابا وجميع الأخوة المسيحيين شركاء الوطن داعيًا المولي عز وجل أن يعيده على قداسته والأخوة المسيحيين ومصرنا الحبيبة بالخير والسلام.

وأكد على أن وحدة النسيج المصري الفريد والتآلف القوي والأصيل بين الشعب تاريخي ومشهود عبر العصور، وعلى مكانة الكنيسة المصرية وتاريخها بين كنائس العالم، ودورها الوطني والاجتماعي والإنساني.

وأشار إلى مدى تقديره لقداسة البابا تواضروس الثاني كشخصية مصرية معروفة بمواقفها الوطنية المشرفة، وحريصة على نشر ثقافة التسامح والمحبة والتماسك والترابط بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والرخاء، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.