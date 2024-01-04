وزارة النقل توقع اليوم عقد إدارة وتشغيل محطات الركاب السياحية بالبحر الأحمر

كتب سيد الخلفاوى

يشهد الفريق كامل الوزير وزير النقل، اليوم، فعاليات التوقيع بالأحرف الأولي لعقد منح التزام تطوير وإدارة وتشغيل وصيانة محطات الركاب السياحية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر ومجموعة موانئ أبوظبي لمحطات الركاب السياحية بموانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ لتكون ضمن شبكة الموانئ الدولية التي تديرها المجموعة في آسيا و أوروبا.

ويحضر الفاعليات رئيس وقيادات هيئة موانئ البحر الأحمر، ورئيس وقيادات مجموعة موانئ أبوظبي، بمقر وزارة النقل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

يُذكر أن وزارة النقل، أنشأت نافذة رقمية واحدة لليخوت الأجنبية لإصدار موافقة واحدة على برنامج الزيارة، وذلك خلال 30 دقيقة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي، وإصدار فاتورة واحدة لليخت الأجنبي يجري تحصيلها إلكترونياً، وجرى وضع رابط بموقع النافذة الرقمية الواحدة لليخوت الأجنبية للمواقع الرسمية لكل من إدارة الجوازات والهجرة والجنسية للحصول على تأشيرة إلكترونية.