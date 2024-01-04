اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 08:33 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

"مياه المنوفية" تنظم حملة وأنشطة توعوية لترشيد الاستهلاك فى قرية شما

الخميس، 04 يناير 2024 08:10 م
"مياه المنوفية" تنظم حملة وأنشطة توعوية لترشيد الاستهلاك فى قرية شما المهندس محمد نجيب - رئيس شركة مياه المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن المهندس محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، بأن إدارة التوعية بالشركة سوف تنظم عددا من الأنشطة التوعوية، لقرية شما التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية.

 

وأكد نجيب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الهدف من تلك الأنشطة توعية الأهالى بأهمية مياه الشرب وضرورة المحافظة عليها من الإهدار بجانب المحافظة على مصادرها من التلوث وعدم إلقاء المخلفات والقمامة والحيوانات النافقة داخل المجارى المائية.

 

وأشار إلى تنوع فعاليات الحملة لتشمل رفع عينات مياه عشوائية للتأكد من مدى جودتها ومطابقتها للمواصفات القياسية لمياه الشرب وعمل ندوات للتوعية وتنفيذ توعية ميدانية وتركيب قطع موفرة بالمصالح الحكومية وألعاب تفاعلية ومسابقات للأطفال بالقرية لحثهم على الحفاظ على مياه الشرب وتعليق ملصقات توعوية للحفاظ على المياه بنواحى القرية بالإضافة إلى تعريف المواطنين بالقطع الموفرة للمياه وأهميتها فى ترشيد الاستهلاك.

 







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

مياه المنوفية

اخبار المنوفية

المنوفية

حملة توعيه




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة