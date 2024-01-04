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الخميس، 04 يناير 2024 12:48 م
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مياه البحر الأحمر: 22 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة المياه بالغردقة

الخميس، 04 يناير 2024 12:22 م
مياه البحر الأحمر: 22 مليون جنيه لإحلال وتجديد شبكة المياه بالغردقة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر
البحر الأحمر - عماد عرفة

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أكد المهندس محمد عيسى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحر الأحمر، أنه تم الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بمنطقة شيري وخلف فندق الجولف وستار فيش وخلف مسجد الهداية وخلف فندق شكسبير ومنطقة جبل العفش وخلف جمعية أبناء الشيخية بتكلفة 22 مليون جنيه.
 
وأضاف رئيس الشركة فى بيان له ، أنه تم استبدال خطوط المياه القديمة بمواسير upvc مطابقة للمواصفات القياسية والصحية، وأن اعمال الإحلال والتجديد لخطوط وشبكات المياه تساهم في تأمين وصول المياه للمواطنين من خلال تحسين كميات المياه التي تصل للمواطن و ضمان وصول المياه بجودة عالية.
 
كما تتخذ الشركة العديد من الإجراءات الاحترازية الدائمة لمراقبة جودة مياه الشرب من خلال قطاع المعامل ومراقبة الجودة وشئون البيئة، وناشدت الشركة أهالى هذه المناطق للتوصيل على شبكات المياه الجديدة بهذه المناطق على أن يتم التوصيل تحت اشراف الشركة.
 
 
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