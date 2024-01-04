مكتبة الإسكندرية تنظم جولات إرشادية لمتحف الآثار.. التفاصيل

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مكتبة الإسكندرية ، تنظيم جولات إرشادية بمتحف الآثار؛ وهي جولات تتيح للزائرين فرصة الاستكشاف والتعرف على الحضارات القديمة المختلفة والقطع الأثرية النادرة والفنون القديمة على مر العصور، بدءًا من العصر المصري القديم وإلى العصر الإسلامي مرورًا بالحضارة اليونانية والحضارة الرومانية ثم القبطية، ويتم تنظيم الجولات، في الفترة من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2024.

يعد متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، أحد أهم متاحف الإسكندرية، وولدت فكرة استضافة متحف للآثار داخل مجمع مكتبة الإسكندرية الثقافي حين تم اكتشاف عدد من القطع الأثرية الرائعة التي تعود للعصر الهيلينستي والروماني والبيزنطي، وذلك ضمن أعمال الحفر التي تمت قبل إقامة المكتبة في موقعها هذا.

ومتحف الآثار هو أحد المتاحف القليلة في العالم التي تعرض قطعًا فنية تم اكتشافها في نفس مكان عرضها.

وقد تم افتتاح المتحف رسميًّا في 16أكتوبر 2002, وقد اختيرت مقتنياته بعناية لتعكس تاريخ مصر الثري والمتعدد الثقافات والممتد عبر الثقافات الفرعونية واليونانية والرومانية، والقبطية والإسلامية، مع التركيز على الإسكندرية والمرحلة الهيلينستية، ويحتوي المتحف على 1133 قطعة معروضة.