مقر "الهلال الأحمر الفلسطينى" فى خان يونس يتعرض للقصف مجددا وسقوط شهيد

وأضافت المتحدثة باسم الجمعية نيبال فرسخ، في بيان صحفي مُقتضب، أن شخصا واحدا على الأقل استشهد وأصيب آخرون جراء القصف.

يُشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها المقر للاستهداف من قبل الاحتلال، فأمس الأول الثلاثاء، استشهد وأصيب عدد من النازحين جراء قصف طائرات الاحتلال له.