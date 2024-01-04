مقاتلات الناتو الاعتراضية تصدت لـ350 محاولة اختراق جوى روسية خلال العام 2023

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كشفت القيادة العسكرية لحلف شمال الأطلسى أن القوات الجوية للحلف نفذت 350 عملية اعتراض ناجحة لمقاتلات روسية حاولت اختراق أجواء الدول الأعضاء فى الحلف على مدار العام 2023 فى أجواء منطقة بحر البلطيق.

وأشارت القيادة العسكرية للحلف -فى تقريرها السنوى عن أدائها للعام 2023- إلى أن ذلك تم بفضل المظلة الجوية الدائمة التى تتولى تأمين وحراسة أجواء دول القوس الشرقى للحلف على مدار الساعة لصد أية محاولات اختراق جوى للطائرات المعادية.

وقالت القيادة العسكرية للحلف إن المظلة الجوية المشار إليها تتصدى بصورة مباشرة للعدائيات الجوية المفاجئة دونما الحاجة إلى التنسيق والاتصال بوحدات المراقبة الجوية.



وأشار الناطق باسم الناتو دايلان وايت، إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية يمثل التهديد الأمنى الأكبر الذى يواجه الحلف لكنها برغم ذلك حفزت قادة دول الحلف على إيلاء اهتمام تمويلى أكبر بتطوير نظم الدفاع الجوى والاستطلاع والكشف المبكر عن العدائيات وذلك من واقع خبرة الحرب الروسية الاوكرانية، وهو ما يبرر قرارات الحلف بنشر مقاتلات متطورة بصورة أكبر على الأراضى الرومانية لا سيما بعد هجوم المقاتلات الروسية على خطوط أنابيب الغاز الغاطسة فى بحر البلطيق فى أكتوبر الماضي.



تجدر الإشارة إلى أن حلف شمال الأطلسى نفذ خلال العام 2023 أكبر مناورات جوية تدريبية متقدمة شاركت فيها 250 من أحدث مقاتلات الترسانة الجوية لدول الحلف وحملت عنوان "حماة السماء 2023".