مطار العريش يستقبل 458 طائرة نقلت مواد إغاثية لغزة

العريش ـ محمد حسين

سجلت إحصائيات عدد الطائرات القادمة من كافة دول العالم ، وهبطت في مطار العريش ونقلت مساعدات ومواد إغاثية وشخصيات عالمية هامة ووفود رسمية وسفراء منذ 12 أكتوبر 2023 حتى اليوم 458 طائرة.

وشهد مطار العريش خلال الـ 24 ساعة الماضية وصول 8 طائرات نقلت مساعدات منوعة وهي طائرة قادمة دولة الإمارات وحملت 4.477 طن وقود وطائرة من السعودية وحملت 24.281 طن مساعدات إغاثية ومواد طبية وغذائية ، و 2 طائرة من العراق حملة الأولى 17.793 طن مواد غذائية والثانية 12.246 مواد غذائية من الهلال الأحمر العراقي ، وطائرة باكستانية حملت على متنها 20 طنا من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، وطائرة من الأردن وحملت 9.579 طن مواد غذائية وطائرة ثانية من السعودية وحملت 26.544 طنا من مواد الإيواء والأغذية والمواد الطبية وطائرة من قطر وحملت 36.409 طن من الخيام والمواد الغذائية.

وأوضحت بيانات حركة استقبال طائرات المساعدات والأفراد أن الدول التي وصلت منها الطائرات هي الجزائر والنمسا والبحرين وبلجيكا و بولاندا والبرازيل وبريطانيا وكولومبيا والدنمارك وإنجلترا والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا واليونان والهند وإندونيسيا والعراق وإيطاليا واليابان والأردن وكازاخستان وكينيا والكويت وليبيا وماليزيا والمغرب ونيروبي والنرويج وعمان وباكستان وقطر ورومانيا وروسيا وسنغافورة وجنوب أفريقيا وسويسرا وهولندا وتونس وتركيا وتركمانستان والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا وأمريكا وفنزويلا والمملكة العربية السعودية وكينيا والأرجنتين .

تسلم الهلال الأحمر المصري شحنات المساعدات التي نقلتها الطائرات، ونُقِلَت للمخازن اللوجستية في مدينة العريش ومنها لقطاع غزة على شاحنات عبر معبر رفح الحدودي.



