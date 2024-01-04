مصر تدين بأشد العبارات التفجير الإرهابى فى إيران

كتب أحمد جمعة

‏أدانت مصر بأشد العبارات العمل الإرهابى الذى شهدته مدينة كرمان بجنوب إيران، والذى أسفر عن سقوط المئات من الضحايا والمصابين من المدنيين الأبرياء، بحسب ما نقله المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة إكس.

وكتب السفير أحمد أبو زيد عبر حسابه الرسمي على منصة اكس: خالص التعازى لحكومة وشعب الجمهورية الإسلامية الأيرانية، ونسأل الله الصبر والسلوان لأسر الضحايا.

ندد الاتحاد الأوروبي بما اعتبره "عملا إرهابيا" بعد التفجيرين اللذان شهدهما جنوب شرق إيران في كرمان تزامنا مع إحياء ذكرى اغتيال الجنرال قاسم سليماني.

وقال متحدث باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في بيان إن "الاتحاد الأوروبي يبدي تضامنه مع الشعب الإيراني"، منددا بسقوط "عدد صادم من الضحايا المدنيين".

وأكد "وجوب محاسبة المسؤولين عن هذا الاعتداء".

هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء، عن خالص تعازيه للقيادة الإيرانية في ضحايا الهجمات الإرهابية بمحافظة كرمان جنوب شرق البلاد.

وأعلنت الحكومة الإيرانية يوم 4 يناير يوم حداد في جميع أنحاء البلاد على ضحايا الانفجارين الإرهابيين اللذين وقعا بالقرب من مرقد الجنرال قاسم سليماني في مدينة كرمان.

كما ذكرت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية أن عدد ضحايا انفجارات كرمان الإيرانية ارتفع إلى 211.