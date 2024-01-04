مصرع وإصابة 6 أشخاص مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر.. صور

أصيب 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.

انتشل رجال الإنقاذ جثتين وأصيب 4 آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى.

وفور تلقى بلاغا بانهيار غرفة مبنى بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفي.