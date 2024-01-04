اليوم السابع
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مصرع وإصابة 6 أشخاص مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر.. صور

الخميس، 04 يناير 2024 04:37 م
مصرع وإصابة 6 أشخاص مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر.. صور موقع الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب 4 أشخاص إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة 6 أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى. 

 

انتشل رجال الإنقاذ جثتين وأصيب 4 آخرين إثر انهيار مبنى تحت الإنشاء بمنطقة أكتوبر وتم نقلهم للمستشفى. 

 

وفور تلقى بلاغا بانهيار غرفة مبنى بالكيلو 28 بمدينة 6 أكتوبر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف وبالفحص تبين انهيار مبنى تحت الإنشاء على عدد من العمال ونتج عنها وفاة شخصان وإصابة 4 آخرين ونقلوا إلى المستشفي. 

 
 
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موقع الحادث 
 
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موقع الحادث

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موقع الحادث 
 
WhatsApp Image 2024-01-04 at 4.17.41 PM (2)
موقع الحادث 
 
WhatsApp Image 2024-01-04 at 4.17.41 PM
موقع الحادث

 







انهيار مبنى

مدينة 6 أكتوبر

اخبار الحوادث

موقع تحت الانشاء

وفاة اثنين فى انهيار مبنى




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