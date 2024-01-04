مساعد وزير الصحة يتابع أعمال تطوير المركز الأفريقى لصحة المرأة بالإسكندرية

الإسكندرية - أحمد الزغبى

تفقد الدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، أعمال التطوير بالمركز الأفريقي لصحة المرأة بالإسكندرية، وذلك خلال زيارته الميدانية اليوم الخميس للمحافظة.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد مدير المركز الافريقي لصحة المرأة بالإسكندرية، أن لدكتور أنور إسماعيل ،مساعد وزير الصحة تفقد، أعمال التطوير بالمركز متضمناً كل قاعات التدريب والإدارات الداخلية والعيادات الخارجية، وتم المرور على أعمال التطوير التي تمت تنفيذها.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتورة ميرڤت السيد مدير المركز وعطا الإمام المدير المالي والإداري، والدكتورة غادة ندا وبعض قيادات المديرية، والمهندسة مي إسماعيل مدير وحدة المشروعات بوزارة الصحة والسكان، وفريق من هيئة أمانة المراكز المتخصصة بالوزارة، واللواء مهندس محسن الشامي ممثلاً عن الإنتاج الحربي.

يذكر أن المركز يتبع إشراف أمانة المراكز الطبية المتخصصة، ويعد أحد مقرات مبادرات رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة المصرية بالمحافظة، ويستهدف الإرتقاء بمستوي الخدمات الصحية المقدمة لتضاهي المستويات العالمية، وذلك لكونه منظومة تدريبية متكاملة تطبق أحدث الوسائل والإستيراتيچيات الدولية، وتنظيمة لدورات تدريبية على مستويات دولية تخدم القارة الأفريقية، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ البحث العلمي في كافة المجالات الطبية والإجتماعية التي تخدم صحة المرأة، وكذلك دوره في نشر الوعي الطبي والثقافي والاجتماعي لكافة فئات المرأة في مختلف المراحل العمرية، بالتعاون مع الجهات والجامعات والمؤسسات الحكومية المحلية والدولية.



جولة لمساعد وزير بالمركز الافريقي بالإسكندرية



مساعد وزير الصحة يتفقد تطوير مركز الصحة الافريقي بالإسكندرية



مساعد وزير الصحة يتفقد مركز الصحة الافريقي بالإسكندرية



