اليوم السابع
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بمدينة 15 مايو..

مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس

الخميس، 04 يناير 2024 03:04 م
مسئولو "الإسكان" يتفقدون وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بمنطقة النرجس مسئولو الإسكان خلال الجولة التفقدية
كتب أحمد حسن

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قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة 15مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية يمشروع وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين - محور منخفضى" الدخل بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو.
 
وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم الأعمال الجارية بالمشروع، والتي تشمل التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الداخلية للوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والذي يضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 80%.        
 
ووجه المهندس كمال بهجات، بسرعة دفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة تلافي الملاحظات، والعمل على إنهاء الأعمال بالمشروع على أكمل وجه.
 
وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.
 
 






سكن كل المصريين

مشروع سكن كل المصريين

وزاره الإسكان

مدينه 15مايو




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