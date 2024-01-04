مركز الإعلام بالاسماعيلية يطلق أولى فعاليات حملة (تنمية الأسرة المصرية)

أطلق مركز الإعلام بالاسماعيلية اولي فعاليات حملة (تنمية الاسرة المصرية ) تحت شعار "أسرتك..ثروتك"، والتي ينظمها قطاع الإعلام الداخلي التابع للهيئة العامة للاستعلامات.

وأكدت إيناس يوسف مدير المركز، إنه من أهم مرتكزات الحملة التناول الاعلامي لمحاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية وهو محور ضمان الحقوق الانجابية ومحور الاستثمار في الطاقة البشرية ومحور تدعيم المرأة والاتصال والاعلام من اجل التنمية. واضافت انه تم تدشين اولي فعاليات الحملة من مضيفة أبو عياد وذلك بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة لبني ذكي ومجلس مدينة أبو صوير وقرية السبع آبار الغربية وبحضور شادية رزق عضو المجلس القومي للمرأةورئيس مجلس إدارة جمعية رزق و مديحة عياد المدير السابق بالوحدة الاجتماعية بابو عياد.

وفي كلمتها الافتتاحية اشارت إيناس يوسف مدير مركز الإعلام الي الدور الهام لقطاع الإعلام الداخلي في تبني الحملات الاعلامية التي تهدف الي تحقيق مستوي مرتفع من التنمية البشرية وتحقيق خفض في معدلات البطالة وتوعية المجتمع باخطار معدلات الإنجاب المرتفعة واخطار الإنجاب المتكرر علي صحة الام والطفل.

تطرقت ضيفة اللقاء الدكتورة هويدا النشار استشاري النسا والتوليد الي الحقوق الانجابية للمرأة منذ الطفولة مرورا بمراحل الصحة الانجابية الطفولةوالمراهقة والشباب وماقبل الزواج والحمل والولادة وصولا لسن مابعد الإنجاب.