مدير تعليم القاهرة يتفقد لجان امتحانات النقل ويحذر من استخدام التليفون المحمول

كتب سيد الخلفاوى

أجرى أيمن موسى، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، جولة تفقدية اليوم الخميس، بمدرسة مصر المستقبل المتميزة للغات التابعة لادارة الوايلى التعليمية لمتابعة سير أعمال امتحانات صفوف النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية، بحضور وفاء رضا مدير عام الإدارة، ومحمد الشابورى وكيل الإدارة، ومنى زكى مدير المدرسة.

وأدى طلاب الصف الأول والثانى للمرحلة الإعدادية الامتحان فى مادتى التربية الدينية، التربية الفنية، بينما أدى طلاب الصف الرابع الابتدائي الامتحان فى مادتى ( العلوم وتكنولوجيا)، وطلاب الصف الخامس والسادس يؤدون الإمتحان فى مادتى( علوم ومهارات، رياضيات).

وأكد موسى على الالتزام التام بكافة القرارات الوزارية وعدم استخدام التليفون المحمول للطلاب والمعلمين، مشيرا إلى أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انتظمت اليوم وفق الجداول المعلنة والمعتمدة.

وأشاد بانضباط العملية الامتحانية، مؤكداً توفير الجو الملائم للطلاب، حيث اطلع على أوراق الامتحانات والتأكد من المواصفات الفتية للورقة وجودة طباعتها، كما تحدث مع الطلاب حول مستوى الامتحان ومناقشتهم فيه.