محافظ بنى سويف يُهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف الكنسية بعيد الميلاد المجيد

بعث الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف برقية تهنئة لقداسة البابا"تواضروس الثاني"بابا الأسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد "يناير 2024"، أعرب خلالها عن خالص تهانيه بهذه المناسبة السعيدة، وأن يعيدها على قداسته وعلى الشعب المصري العظيم بمزيد من التقدم والازدهار، داعياً الله أن تظل راية مصر عالية خفاقة في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

كما بعث محافظ بني سويف ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من: الدكتورالقس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، وغبطة البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك ،ونيافة الأنبا توماس عدلي مطران الأقباط الكاثوليك بمحافطات"الجيزة، بني سويف،الفيوم "، السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية،الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، هنأهم فيها بعيد الميلاد المجيد،متمنيا أن يعيد الله تلك المناسبة عليهم وعلى الشعب المصري بكل الخير والمحبة والسلام، وأن تظل راية مصر عالية وخفاقة.

وهنأ المحافظ القيادات الكنسية ببني سويف و أعضاء مجلسى النواب والشيوخ والتنفيذيين بالمحافظة بتلك المناسبة، حيث بعث ببرقيات تهنئة لكل من:نيافة الأنبا "غبريال" أسقف بني سويف، نيافة الأنبا "اسطفانوس"أسقف ببا،نيافة القمص"باسيليوس الأنبا بولا(دير الأنبا بولا بناصر)، نيافة القمص"فام الأنطوني(دير الأنبا انطونيوس بناصر)، نيافة القمص"بولس فهمي"وكيل مطرانية الأقباط الكاثوليك ببني سويف، القس"أكرم ناجي"راعي الكنيسة الإنجيلية ببني سويف، النائبة سهام بشاي عضو مجلس النواب ،النائبة ميرفت ميشيل عضو مجلس النواب، النائب نادر نسيم عضو مجلس الشيوخ، النائب عماد خليل عضو مجلس النواب، المهندس وصفى عبد الله وكيل وزارة التموين، متمنياً أن يعيد الله هذه المناسبة الكريمة عليهم وذويهم وعلى مصرنا الحبيبة بكل الخير والرخاء.