لو زهقت من الدايت.. طبيب يقدم نصائح للاستمرار فى خطة إنقاص وزنك

كتبت فاطمة خليل

يواجه بعض الأشخاص متبعى الحميات الغذائية لإنقاص الوزن مشكلة شائعة وهى الشعور بالملل من الاستمرار فى اتباع الدايت لفترة طويلة، وهو يجعل البعض يتجهون لتناول الطعام الذى يفعلونه وعدم الاستمرار فى الدايت، وبالتالي تفشل محاولاتهم لإنقاص الوزن، لذا نقدم فى هذا التقرير نصائح تساعدك على الاستمرار في الدايت دون شعور بالملل.

قال الدكتور كريم جمال، أخصائي التغذية العلاجية بجامعة عين شمس، إن الريجيم أو الدايت يجب أن يكون بمثابة نمط حياة لتناول الأكل الصحى مع الحفاظ على الوزن بدون حرمان من تناول أى نوع من الطعام.

وأوضح أن هناك عدة طرق تساعدك على التغلب على الشعور بالملل عند الاستمرار فى الريجيم ومن هذه الطرق إضافة التوابل الجديدة إلى طعامك فهذه التوابل تكفى مذاقا جديدا للطعام الصحى.

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أنه من الضرورى إضافة وجبات جديدة لنظامك الغذائي من خلال إضافة أكلات من بلاد مختلفة مثل: المطبخ اليوناني والايطالي الذين لديهم خيارات طعام صحى، وذلك لإضفاء مذاق جديد فى الريجيم الذى تتبعه والتغلب على الملل.

وأكد الدكتور كريم جمال أن الخروج وتناول الطعام فى مطعم مرة فى الأسبوع يساعدك على التغلب على الملل يجب أن تطلع على "منيو" أو قائمة طعام المطعم الذى تذهب إليه مرة أسبوعيا لتغيير نمط الأكل التقليدي فى المنزل واختر طعام يناسب النظام الغذائي الذى تتبعه.