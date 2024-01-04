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كيف تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة؟

الخميس، 04 يناير 2024 03:00 ص
كيف تسدد رسوم حج الجمعيات الأهلية بعد الفوز بالتأشيرة؟ وزارة التضامن الاجتماعي -أرشيفية
كتب مدحت وهبة

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بدأت وزارة التضامن الاجتماعي، في إتاحة سداد الرسوم لرحلة الحج لأعضاء الجمعيات الأهلية الفائزين بالتأشيرات هذا العام لموسم حج 1445 هـ - 2024 م، تمهيدا لإصدار تأشيرات الحج خلال الفترة المقبلة، ويتم سداد الرسوم طبقا للمستويات المقررة من خلال بنوك "الأهلي المصري ، بنك مصر ، القاهرة ، أو البريد المصري بالرقم القومي".
 
ويوجد ثلاثة مستويات: "مستوى أول بفنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي، ومستوى ثاني بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 750 مترًا من الحرم المكي، ومستوى ثالث بفنادق مصنفة تبعد بمسافة 1400 متر من الحرم المكي، والمستوى الأول بمبلغ 235 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  168 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 151 ألف جنيه وشامل الوجبات".
 
وأسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، حيث سيتم تحديدها لاحقا، بالتنسيق مع شركة مصر للطيران، التي ستقوم بنقل الحجاج، حيث من المقرر أن تقوم شركة مصر للطيران باستخدام مطار المدينة المنورة سواء في الذهاب أو العودة حرصا على راحة الحجاج والسماح باستخدام بعض المطارات الإقليمية بمصر المصرح لها بنقل الحجاج مع توفير خدمة نقل الحجاج من المحافظات إلى المطارات المصرية سواء في الذهاب أو العودة.

 







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