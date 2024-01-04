كويكب صغير يمر قرب الأرض اليوم.. اعرف التفاصيل

كتب محمود راغب

يعبر كويكب صغير مكتشف حديثاً يسمى 2024 AD من على مسافة 242,674 كيلومتر بسرعة 9.9 كيلومتر بالثانية اليوم الخميس 4 يناير وهو الأول من نوعه في العام 2024.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يبلغ قطر الكويكب 2024 AD حوالي 6 أمتار، وهو صغير جداً وفقًا لمعايير الكويكبات القياسية، ولو أنه على مسار اصطدام بكوكبنا فمن المحتمل أن يصبح كرة نارية أثناء تحطمه في أعلى الغلاف الجوي للأرض وهو يحدث عدة مرات في السنة.

حسب بعض التقديرات، هناك مئات الملايين من الكويكبات الصغيرة بحجم 2024 AD لكن من الصعب للغاية اكتشافها حتى تقترب جدًا من الأرض، وفي المجمل تمر الغالبية العظمى منها بأمان على مسافات أكبر بكثير وعادة ما تكون أبعد بكثير من القمر.

منذ عام 2005 تعمل وكالة ناسا على العثور على 90٪ من الكويكبات القريبة من الأرض التي يبلغ حجمها حوالي (140 مترًا) أو أكبر حيث تشكل هذه الكويكبات الكبيرة تهديدًا أكبر بكثير إذا كانت ستصطدم ويمكن اكتشافها بعيدًا عن الأرض لأن معدل حركتها عبر السماء عادة ما يكون أصغر بكثير في تلك المسافة.

بشكل عام يعتبر إنجاز كبير العثور على هذه الكويكبات الصغيرة القريبة في المقام الأول ، لأنها تمر بسرعة كبيرة، وعادة ما تكون هناك نافذة قصيرة لبضعة أيام قبل أو بعد الاقتراب القريب عندما يكون هذا الكويكب الصغير قريبًا بدرجة كافية من الأرض ليكون ساطعًا بدرجة كافية ولكن ليس قريبًا جدًا بحيث يتحرك بسرعة كبيرة في السماء بحيث لا يمكن اكتشافه بواسطة التلسكوب.

جدير بالذكر أن الكويكبات الصغيرة التي تقترب من الأرض من المحتمل أن يتأثر مدارها بجاذبية الأرض، وهو تأثير يطلق عليه "مساعدة الجاذبية" وتستخدمه وكالات الفضاء للمساعدة في دفع المركبات الفضائية إلى أماكن مختلفة في نظامنا الشمسي.