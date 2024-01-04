كبسولة × القانون.. أسباب تؤدى لصدور أحكام بوقف تنفيذ العقوبة

كتب إيهاب المهندس

خلال صدور الأحكام فى الجنايات والجنح يصاحبها فى بعض الاحيان قرارا بقف تنفيذ العقوبة، إذا رات المحكمة أن الظرف الذى وقع فيه المحكوم جعله يرتكب مثل تلك الجريمة أو أن سنه صغير أو أن أخلاقه ستجعله لا يرتكب تلك الجريمة مرة أخري.

ولوقف تنفيذ العقوبة تستخدم المحكمة حقها المخول فى المادة 55 من قانون العقوبات، والتى تنص: يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التى ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب إيقاف التنفيذ.

ونصت فى فقرتها الثانية على: ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم.