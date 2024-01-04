غلق منشأة وتحرير 18 محضرا للمخالفين فى حملة مكبرة بحى الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية- أحمد الزغبي

شن حى الجمرك بالإسكندرية، حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتفتيش على المنشآت والمحال التجارية، والصيدليات، وأسفرت عن غلق منشأة مخالفة، وتحرير 18 محضرا وإنذار ل 24 منشأة أخرى، والتحفظ على 61 حالة إشغال طريق، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بمواصلة حملات إزالة الإشغالات، واتخاذ الإجراءات اللازمة والحاسمة ضد المخالفين.

وقادت الحملة المهندسة نهي خليفة رئيس حى الجمرك، بحضور المهندسة وفاء زايد سكرتير عام الحي ، وليد مرسي مدير الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة ،المهندس إسلام عودة مدير عام الإدارة العامة للتدخل السريع بالمحافظة، والتفتيش من قبل مسئولي كلاً من مفتش الأغذية، والرصد البيئي بالمحافظة، والطب البيطري، تموين الجمرك، الأمن الصناعي، مكتب العمل، التفتيش الصيدلي، والإدارات المعنية بالحي "إشغال الطريق والمتابعة الميدانية ووحدة التدخل السريع ورخص المحلات، اللجان والمجالس، والرصد البيئي، والطرق وشئون البيئة والإيرادات.

استهدفت الحملة، شارع السكة الجديدة وحمام الورشة ، وأسفرت الحملة عن غلق منشأة، وتحصيل 63000 جنيهًا غرامة فورية، وتحرير 21 إنذار متنوع ، 18 محضر ،كما قامت إدارة التفتيش الصيدلي بمنطقة الجمرك الطبية بالمرور على 4 صيدليات ، وأسفرت عن 3 إنذارات ، وخلال الحملة تم العمل على توسعة الطريق أمام المارة وتحقيق السيولة المرورية ، وإزالة والتحفظ على 61 حالة إشغال، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين .



حملة علي المنشآت في حي الجمرك بالإسكندرية



حملة مكبرة بحي الجمرك في الاسكندرية