غارة إسرائيلية تستهدف مخيم البريج بالتزامن مع إطلاق قنابل فسفورية

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، استهداف غارة إسرائيلية لمخيم البريج بقطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي للقنابل الفسفورية.

وكان هشام مهنا متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بقطاع غزة، قد قال فى وقت سابق، أنه يجب العمل على وقف فوري لنزيف الدماء بالقطاع وإتاحة الفرصة للطواقم الطبية للاستجابة الإنسانية، مشيرا إلى أنه لم تعد توجد أي بقعة في قطاع غزة لاستيعاب أعداد كبيرة من النازحين في ظل حالة النزوح المستمرة.

وأضاف متحدث اللجنة الدولية للصليب الأحمر بغزة خلال مداخلة هاتفية لقناة للقاهرة الإخبارية، إننا لم نتوقف عن التنسيق مع السلطات الطبية بالقطاع لدعم المصابين والمدنيين.