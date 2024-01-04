علماء يكتشفون نوع من المضادات الحيوية تقتل البكتيريا المقاومة للأدوية

كتبت أمل علام

اكتشف العلماء فئة جديدة من المضادات الحيوية يمكنها قتل الجراثيم المقاومة للأدوية، فالدواء المسمى Zosurbalpin ثبت أنه قادر على قتل سلالة البكتيريا الخارقة المقاومة للأدوية.

وقالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن لفئة من المضادات الحيوية تم تطويرها حديثًا، أن تساعد في تحويل مجرى الأمور ضد البكتيريا، و يعمل عقار زوسورابالبين عن طريق قتل سلالة بكتيرية تعرف باسم CRAB، والتي أصبحت مقاومة لأنواع أخرى من الأدوية - وهو تهديد متزايد يسمى مقاومة مضادات الميكروبات.

تقتل ما يسمى بـ "الجراثيم الخارقة" أكثر من مليون شخص على مستوى العالم كل عام، مع تحذير منظمة الصحة العالمية (WHO) من أن الكوكب يتجه نحو عصر "ما قبل المضادات الحيوية"، ويهدد انتشارها بإعادة عقارب الساعة الطبية إلى الوراء، مما يجعل العدوى المنتظمة والعمليات الجراحية الروتينية احتمالا يهدد الحياة.

وأظهرت الاختبارات المعملية أن الدواء قتل سلالات شديدة المقاومة للأدوية من بكتيريا Acinetobacter baumannii (CRAB) المقاومة للكاربابينيم في الفئران، تم تصنيف البكتيريا المقاومة للأدوية CRAB على أنه أحد مسببات الأمراض "ذات الأولوية رقم 1" من قبل منظمة الصحة العالمية من حيث الحاجة الملحة لعلاجات جديدة، تتراوح تقديرات الوفيات الناجمة عن عدوى سلالة بكتيرية تعرف باسم CRAB الغازية من 40 إلى 60 %

وأضافت الصحيفة، يعمل زوسورابالبين عن طريق تعطيل قدرة البكتيريا على الحفاظ على غشاءها الواقي، المصنوع من مادة تسمى عديد السكاريد الدهني، مما يؤدي إلى قتلها، اذا تم تكرار النتائج على البشر، فقد يصبح Zosurbalpin أول مضاد حيوي تم تطويره لعلاج الالتهابات البكتيرية للسلالة المقاومة للأدوية، تنتمي بكتيريا Acinetobacter baumannii إلى فئة من البكتيريا تسمى البكتيريا سالبة الجرام والتي يصعب قتلها لأن غشاءها الخارجي يمنع معظم المضادات الحيوية من العمل، ويأمل العلماء أيضًا أنه من خلال الكشف عن آلية عمل عقار زوسورابالبين، يمكن تطوير المزيد من الأدوية الجديدة للجراثيم المقاومة للمضادات الحيوية.

وقال الدكتور مايكل لوبريتز، رئيس قسم الأمراض المعدية والتطوير بالشركة المنتجة للعقار، إنه لا ينبغي الاستهانة بتهديد الجراثيم الخارقة، مضيفا، إن مقاومة مضادات الميكروبات تسمى "الوباء الصامت"، ومن المتوقع على مدى الثلاثين عامًا القادمة أن تحصد أرواحًا أكثر من تلك التي يقتلها السرطان اليوم".

ورحب الدكتور أندرو إدواردز، المحاضر الأول في علم الأحياء الدقيقة الجزيئي في إمبريال كوليدج لندن، والذي لم يشارك في البحث، بالنتائج، مضيفا، إنه لسوء الحظ، كان تطوير علاجات جديدة ضد هذه البكتيريا أمرًا صعبًا للغاية لأنها ماهرة جدًا في منع المضادات الحيوية من تجاوز طبقة الخلايا الخارجية، لذلك، فإن هذا العمل مثير حقًا، ويوفر الثقة في أن الأساليب المستخدمة للعثور على مضادات حيوية جديدة يمكن أن تؤتي ثمارها، نشر العلماء مؤخرًا نتائج تجاربهم التي شملتZourabalpin في مجلة Nature

أظهر أحدهما أن الدواء قلل من مستويات البكتيريا في الفئران المصابة بالالتهاب الرئوي الناجم عن سلالة البكتيريا المقاومة للأدوية CRAB ، بالإضافة إلى منع وفاة القوارض المصابة بالإنتان المرتبط.

وجدت دراسة تاريخية نُشرت في يناير 2022 أن العدوى المقاومة للمضادات الحيوية قتلت بشكل مباشر 1.2 مليون شخص في عام 2019.