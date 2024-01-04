اليوم السابع
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ضبط أسلحة نارية غير مرخصة فى القاهرة

الخميس، 04 يناير 2024 03:28 م
ضبط أسلحة نارية غير مرخصة فى القاهرة اسلحة نارية - ارشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص". 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهمـــا حال استقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للأسلحة. 
ضبط أسلحة نارية غير مرخصة فى القاهرة 
 
 
نجحت أجهزة الأمن فى ضبط أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بحوزة شخصين بالقاهرة فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم حيازة الأسلحة النارية بدون ترخيص.
 
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة التبين بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين- مقيمين بدائرة القسم) بحيازة أسلحة نارية "بدون ترخيص". 
 
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهمـــا حال إستقلالهما سيارة نقل "مُستأجرة" قيادة أحدهما وبحوزتهما (بندقية خرطوش- طبنجة- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة).. وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة. 
 






ضبط أسلحة نارية

أسلحة نارية غير مرخصة

القاهرة

اجهزة الامن بالقاهرة

مكافحة الجريمة




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