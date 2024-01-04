صحيفة إيطالية: حرب غزة أهم أهداف قمة مجموعة السبع فى روما

فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الجورنال " الإيطالية إن الهدف الرئيسى لمجموعة السبع ، بعج الرئاسة الإيطالية ، هو منع امتداد حرب غزة ، وإنهاءها فى أقرب وقت ممكن، حسبما قال نائب رئيس الوزراء الإيطالى ووزير الخارجية أنطونيو تاجانى.

وأشارت الصحيفة إلى أن تاجانى ، بدأ اتصالاته لاجتماع مجموعة السبع بمكالمة هاتفية جديدة مع سكرتير دولة الولايات المتحدة، أنتونى بلينكن، من أجل تحقيق توازن للوضع في غزة.

وقال تاجانى "نفعل ما هو ممكن لتقليل التوتر، وبالتأكيد فإنه ليس سهلا، ونحن مسئولون عن تنسيق عمل الدول المختلفة من أجل بناء السلام والهدوء".

وكان تاجانى أكد في وقت سابق تطلع بلاده إلى لعب " دور محوري" على الساحة السياسية الدولية خلال فترة رئاستها لمجموعة السبع الصناعية الكبرى، قائلا في تصريح عقب تسلم بلاده الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى من اليابان والتي ستستمر إلى نهاية العام الحالي، إن إيطاليا ستستقبل الحلفاء من الشمال إلى الجنوب لمعالجة القضايا العالمية الكبرى، من الحروب إلى تغير المناخ، ومن أفريقيا إلى الذكاء الاصطناعي.

وكانت رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني، أشارت خلال (قمة النظم الغذائية +2) للأمم المتحدة، إلى أن قضية الأمن الغذائي ستكون "أولوية" على جدول أعمال الرئاسة الإيطالية للمجموعة، وذلك باعتبار أن الأمن الغذائي هو خطوة أساسية في عملية ضمان التنمية والنمو الاقتصادي ومنح الناس إمكانية البقاء على أراضيهم.

كما نوهت ميلوني في قمة بلتشلي بارك (شمالي لندن) مطلع نوفمبر الماضي، بأن الذكاء الاصطناعي هو سلاح ذو حدين، فبينما يشكل فرصة عظيمة للنمو الاقتصادي والصناعى، إلا أنه يحمل مخاطر هائلة.