"صحة مطروح" تنظم قافلة طبية مجانية بقريتى أبو ميلاد والظافر السبت والأحد

مطروح – حسن مشالي

تنظم مديرية الصحة بمطروح، يومى السبت والأحد المقبلين، قافلة طبية مجانية بقريتى أبو ميلاد والظافر، التابعتين لمركز سيدي براني، غرب مطروح، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتتضمن القافلة الطبية، الكشف والعلاج بالمجان للتخصصات الطبية المختلفة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن القافلة يجرى تنفيذها بتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج بالمجان والوصول إلى المواطنين في المناطق والقرى الأكثر احتياجا، ويتم تنفيذها تحت إشراف الدكتور حجازي محمد منسق القوافل العلاجية، وتضم العديد من التخصصات من بينها (الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - وأمراض النساء - التثقيف الصحى) بواسطة نخبة من الأطباء المتخصصين، بالاضافة الي تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات المعملية والأشعة اللازمة، وصرف العلاج للمواطنين بالمجان، وتحويل الحالات التي تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، بالإضافة إلى عمل ندوات التوعية الصحية، واستطلاع آراء بعض المواطنين تجاه الخدمات المقدمة لهم.

وأشار "سالم"، إلى أن هذه القوافل الطبية، تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة المصرية، لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة مطروح، وتنفيذاً لرؤية القيادة السياسية وفق تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان.