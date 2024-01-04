صحة بالدنيا.. نصائح لمرضى السكر وطرق تجنب هشاشة العظام وأسباب غيبوبة الطعام

كتبت إيناس البنا

نشر "اليوم السابع" على مدار الساعات القليلة الماضية عددا من الموضوعات الخدمية التى تقدم نصائح طبية تهم كل أفراد الأسرة، وتعرض طرق الوقاية من الأمراض ونصائح للتعامل مع الحالات المرضية والحفاظ على صحة الأطفال والكبار، أهمها: نصائح علشان المضاد الحيوي يجيب نتيجة في علاج طفلك، و أعراض هتغير من شهيتك فجأة، وأسباب صعوبة فقدان الوزن للنساء المصابات بتكيس المبيض، و كم من الوقت تظل الأنفلونزا معدية وكيف تحمى المحيطين من العدوى.

للأمهات.. نصائح علشان المضاد الحيوي يجيب نتيجة فى علاج طفلك

أسباب صعوبة فقدان الوزن للنساء المصابات بتكيس المبيض

ماذا تعرف عن "غيبوبة الطعام"؟ أسباب الرغبة في النوم بعد الوجبات الدسمة

كم من الوقت تظل الأنفلونزا معدية وكيف تحمى المحيطين؟

أنواع كسور تدل على هشاشة العظام وطرق الوقاية

7 أعراض هتغير من شهيتك فجأة.. منها الشعور بالقلق ونزلات البرد

نصائح لحماية مريض السكر من انخفاض أو ارتفاع نسبته بالدم فى المشاوير الطويلة