صحة الشرقية تقدم الخدمات العلاجية للأسنان لما يقارب 900 ألف مواطن خلال عام

الشرقية- إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة، إن الفرق الطبية بالخدمات العلاجية المتخصصة فى طب الأسنان، قدمت لعدد 883 ألفا و780 مواطنا بالمستشفيات العامة والمركزية والنوعية والوحدات الصحية والمراكز الطبية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية خلال العام الماضى 2023، تم خلالها إجراء 809 عمليات جراحية للوجه والفكين، وعدد 5653 حالة خلع للأسنان، و116 ألفا و215 حالة حشو أسنان دائم ومؤقت، و4742 تركيبة متحركة، وأكثر من 498 ألف حالة علاج تحفظى بالأدوية، بخلاف 10438 أشعة للأسنان والفكين، وذلك بهدف تقديم خدمات علاجية متخصصة فى مجال طب الأسنان، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الدكتور هشام مسعود، أنه تم تطوير خدمات طب الأسنان من خلال فتح 6 معامل جديدة لتركيبات الأسنان، وإضافة 14 جهاز كافيترون لكحت الجير، وتحسين خدمات علاج الجذور وحشو العصب بإضافة إلى 11 جهاز روتارى وإيبكس لوكيتوريل، بخلاف إضافة 4 أجهزة بلمرة ضوئية للمساعدة بالعلاج التحفظي.

وأضاف الدكتور خالد عامر، مدير عام طب الأسنان بالمديرية، أنه تم تنظيم 65 دورة تدريبية مصاحبة بورش عمل لرفع كفاءة أطباء الأسنان، شارك بها 400 طبيب، بالإضافة لتدريب 500 طبيب امتياز بمختلف مستشفيات الصحة بالمحافظة، وتنظيم 5 لقاءات علمية بمختلف المستشفيات والإدارات الصحية، لافتًا إلى أن الدورات واللقاءات العلمية تضمنت العديد من تخصصات وموضوعات طب الأسنان (كالحشو - التركيبات الثابتة - حشو العصب - طب الاسنان التجميلى - علاج أسنان الأطفال – التركيبات المتحركة – الجراحة).

وأشار محمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامى بأنه تم عقد 85892 ندوة تثقيفية توعوية بجميع منافذ تقديم الخدمة الطبية، متضمنة القوافل الطبية، حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها فى المراحل المبكرة خلال عام.