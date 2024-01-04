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شهداء وجرحى فى قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلى مخيم المغازي ودير البلح

الخميس، 04 يناير 2024 09:20 ص
شهداء وجرحى فى قصف مدفعية الاحتلال الإسرائيلى مخيم المغازي ودير البلح قصف اسرائيلى - ارشيفية
كتب سمير حسنى

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أفادت القاهرة الإخبارية، بسقوط شهداء وجرحى في قصف لمدفعية الاحتلال الإسرائيلي على مخيم المغازي ودير البلح وسط قطاع غزة.

 

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إطلاق صفارات الإنذار في مستوطنات غلاف غزة، نتيجة رشقة صاروخية كبيرة أطلقت من القطاع.

 







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