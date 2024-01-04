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شبورة غداً وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى فى القاهرة 13 درجة

الخميس، 04 يناير 2024 02:46 م
شبورة غداً وطقس مائل للدفء نهارا بارد ليلا والصغرى فى القاهرة 13 درجة حالة الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الجمعة، شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
 
كما يشهد غدا طقس مائل للدفء نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد دافيء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلاً على شمال الصعيد بارد على باقى الأنحاء.
 
ومتوقع أيضا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وجنوب سلاسل البحر الأحمر بنسبة حدوث (30% تقريبا) على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة  : القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 11، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 22 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 24 درجة والصغرى 10، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 11.
 






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