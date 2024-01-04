رئيس وزراء العراق يبحث مع القيادات الأمنية تداعيات استهداف مقر الحشد الشعبى

كتب محمد عبد المجيد

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، سيعقد بعد قليل، اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية لبحث تداعيات حادث استهداف مقر الحشد الشعبى فى بغداد .

قالت رئاسة الوزراء العراقية، أن استهداف مقر الحشد الشعبي تصعيد خطير وبعيد عن نص تفويض التحالف الدولي في العراق، مؤكدا أن استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد يمثل اعتداء سافرا وتعديا صارخا على سيادة العراق وأمنه.

وأضاف رئاسة الوزراء العراقية، أنها تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة.