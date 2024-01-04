اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 02:34 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء العراق يبحث مع القيادات الأمنية تداعيات استهداف مقر الحشد الشعبى

الخميس، 04 يناير 2024 01:46 م
رئيس وزراء العراق يبحث مع القيادات الأمنية تداعيات استهداف مقر الحشد الشعبى رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى
كتب محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها قبل قليل، أن رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، سيعقد بعد قليل، اجتماع مع القيادات الأمنية والعسكرية لبحث تداعيات حادث استهداف مقر الحشد الشعبى فى بغداد . 
 
قالت رئاسة الوزراء العراقية، أن استهداف مقر الحشد الشعبي تصعيد خطير وبعيد عن نص تفويض التحالف الدولي في العراق، مؤكدا أن استهداف أحد المقار الأمنية في العاصمة بغداد يمثل اعتداء سافرا وتعديا صارخا على سيادة العراق وأمنه. 
 
وأضاف رئاسة الوزراء العراقية، أنها تحمل قوات التحالف الدولي مسؤولية هذا الهجوم غير المبرر على جهة أمنية عراقية تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها من قبل القائد العام للقوات المسلحة. 
 






العراق

رئاسة الوزراء العراقيه

رئيس الوزراء العراقى

محمد شياع السودانى

السودانى

الحشد الشعبى

التحالف الدولى

بغداد

الامن العراقى




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة