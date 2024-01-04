رئيس "مياه الشرب" بأسوان: دعم غير مسبوق من الدولة لمشروعات المياه والصرف بالمحافظة

أسوان - صلاح المسن

تبذل الدولة المصرية جهودا كبيرة لتطوير البنية الأساسية، وفى محافظة أسوان يجري حل المشكلات العاجلة والساخنة فى مجال المياه والصرف، وتقديم الدعم العاجل لها، ومنها منطقة الصداقة الجديدة، والمجمع الصناعي، ومحطة صرف صحى الكرور، ومحطة صرف السيل بمدينة أسوان، وغيرها من المناطق والمحطات بأنحاء محافظة أسوان.

ومن المقرر أن يشمل الدعم، دعم فنى ومالى ولوجستى بالتعاون والتنسيق مع محافظة أسوان وخبرات شركات مياه الشرب والصرف الصحي التابعة، لتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى وبشكل عاجل فيما يخص المناطق الساخنة.

في نفس السياق، وفي إطار دعم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم استثمار منحة وكالة التعاون السويسرى فى تحسين مياه الشرب بمناطق شرق مدينة أسوان، على 3 مراحل الأولى شملت خور عواضة والخطارية والأمبركاب بتكلفة 8.8 مليون فرنك سويسرى، والثانية الناصرية، والثالثة بمنطقة السيل بتكلفة 9.3 مليون فرنك سويسرى، ليساهم كل ذلك فى القضاء على المشاكل المزمنة التي شهدتها المدينة على مدار السنوات الماضية نظراً لتقادم وتهالك شبكات البنية التحتية من الخطوط الرئيسية والفرعية للصرف الصحى ومياه الشرب.

وفي جنوب مدينة أسوان، تم تشغيل خزان المياه بقدرة 500 متر مكعب، والذى قامت بإنشاؤه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مديرية الإسكان بمحافظة أسوان ، وبدعم من هيئة تنمية الصعيد وصل تكلفته 20 مليون جنيه وساهم فى القضاء نهائياً على مشكلة الإنقطاع المتكرر للمياه بقرى كركر، وانتظام التشغيل على مدار اليوم بشكل مستمر، حيث كانت منظومة تشغيل محطة مياه الشرب بكركر فى السابق، ترتكز على ضخ المياه من المحطة مباشرة، مما كان يتسبب فى حدوث الأعطال بها، وتم المعالجة النهائية لذلك بإنشاء خزان موازى بالشبكة بارتفاع 15 مترا، وهو ما أثمر عن حل مشاكل الانقطاع المتكرر.

من جهته، أكد المهندس عبدالصبور الراوى، القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، أن الشركة حظيت فى السنوات الأخيرة بدعم غير مسبوق من جانب الدولة سواء في جانب مشروعات خطط الشركة، وقد ارتفع الدعم المقدم لها من 20 مليون إلى 150 مليون جنيه، وقد وجه ذلك إلى دعم وتحسين الشبكات وإنشاء شبكات جديدة، بالإضافة إلى عمليات الإحلال والتجديد للروافع والمحطات فى مدينة أسوان ومختلف مدن وقرى المحافظة.

وتابع: يأتي ذلك إضافة إلى مبادرة حياة كريمة التى جارى من خلالها إنشاء محطات مياه كبرى فى بلانة، وفطيرة وسلوا والنصراب والرمادى وإدفو الجديدة والصعايدة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل مايقرب من 30 محطة، وكذلك دعم وتحسين الشبكات بالعديد من القرى والمدن، بالإضافة إلى دعم محطات معالجة الصرف الصحي فى مجال المعالجة الثلاثية فى كيما وبلانة والحاجر.

وأشار المهندس عبدالصبور الراوى القائم بتسيير أعمال شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان، إلى أن هذا الدعم من جانب الدولة يهدف إلى تطوير الخدمة المقدمة للمواطنين وهذا ما تعمل عليه الشركة.



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