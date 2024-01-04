رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

كتب عبد الله محمود

تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الأخوات والأخوة المسيحيين في كل أرجاء مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

وفي ذات السياق تقدم المستشار حافظ عباس بأرق التهاني وخالص الأمنيات القلبية لجميع مستشارى الهيئة المسيحيين أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري بها، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأَسرِهِ بكل سلام ومحبة؛ لتظل بلادنا الحبيبة مصر نسيجًا واحدًا متماسكًا ومترابطًا، ووطنًا حاضنًا لكل الرسالات السماوية.