اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 12:36 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد

الخميس، 04 يناير 2024 11:50 ص
رئيس النيابة الإدارية يتقدم بالتهنئة للبابا تواضروس بمناسبة عيد الميلاد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية
كتب عبد الله محمود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تقدم المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات لقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولجموع الأخوات والأخوة المسيحيين في كل أرجاء مصر، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.
 
وفي ذات السياق تقدم المستشار حافظ عباس بأرق التهاني وخالص الأمنيات القلبية لجميع مستشارى الهيئة المسيحيين أعضاء النيابة الإدارية، والعاملين بالجهاز الإداري بها، بمناسبة حلول عيد الميلاد المجيد، أعاده الله على شعب مصر العظيم بأَسرِهِ بكل سلام ومحبة؛ لتظل بلادنا الحبيبة مصر نسيجًا واحدًا متماسكًا ومترابطًا، ووطنًا حاضنًا لكل الرسالات السماوية.
 
 






عيد الميلاد

رئيس هيئة النيابة الإدارية

قداسة البابا تواضروس

بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية

المسيحيين فى مصر

مناسبة عيد الميلاد المجيد




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة