رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

كتب: محمد الأحمدى

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعادة السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وذلك بحضور الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بسعادة السفيرة مشيرة خطاب، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذى يقوم بدور إنسانى ووطنى عظيم على المستوى المحلي والدولي"، مضيفًا: "أن ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة".

ومن جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام لبلادنا مصر. كما أكدت رئيسة المجلس على أن محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.