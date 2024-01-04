اليوم السابع
Ads
الخميس، 04 يناير 2024 01:27 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان

الخميس، 04 يناير 2024 12:16 م
رئيس الطائفة الإنجيلية يستقبل السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان لقاء الدكتور أندريه زكى والسفيرة مشيرة خطاب
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، للتهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، بمشاركة وفد رفيع المستوى، سعادة السفير الدكتور محمود كارم محمود، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، وسعادة السفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس، وذلك بحضور الأستاذة سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة القبطية الإنجيلية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
 
 ورحب رئيس الطائفة الإنجيلية بسعادة السفيرة مشيرة خطاب، معبرًا عن سعادته بالزيارة والتهنئة الكريمة، وقال: "سعداء اليوم بتهنئة وزيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان والذى يقوم بدور إنسانى ووطنى عظيم على المستوى المحلي والدولي"، مضيفًا: "أن ميلاد السيد المسيح كان ميلاد الأمل والرجاء وسط الظروف الصعبة".
 
ومن جانبها، قدمت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، والوفد المرافق رفيع المستوى، التهنئة بمناسبة عيد الميلاد المجيد، للدكتور القس أندريه زكي وأبناء الطائفة الإنجيلية وجميع المصريين، متمنية وافر السلام  لبلادنا مصر. كما أكدت رئيسة المجلس على أن محبة المصريين الأصيلة هي أساس ترابط المجتمع المصري.
 
الدكتور أندريه زكى والسفيرة مشيرة خطاب
الدكتور أندريه زكى والسفيرة مشيرة خطاب

السفيرة مشيرة خطاب خلال تهنئتها الطائفة الإنجيلية
السفيرة مشيرة خطاب خلال تهنئتها الطائفة الإنجيلية

استقبال السفيرة مشيرة خطاب
استقبال السفيرة مشيرة خطاب

 







الطائفه الانجيليه

مشيره خطاب

السفيره مشيره خطاب

حقوق الانسان

المجلس القومى لحقوق الانسان



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة