اليوم السابع
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خبير علاقات دولية: حكومة إسرائيل رفضت مقترح وزير دفاعها لعدم تضمنه تهجير الفلسطينيين

الخميس، 04 يناير 2024 09:43 م
خبير علاقات دولية: حكومة إسرائيل رفضت مقترح وزير دفاعها لعدم تضمنه تهجير الفلسطينيين غزة
كتب أحمد عرفة

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أكد أحمد شديد خبير العلاقات الدولية، أن ملف التهجير القسرى للفلسطينيين قائم على شقين الأول متعلق بالضفة الغربية محط أنظار المشروع الصهيوني والقدس، ثم قطاع غزة لما يشكله من تهديد بفعل الديمجرافية، حيث إنه يعيش ما يقرب من 2 مليون ونصف إنسان في القطاع.

وأضاف خبير العلاقات الدولية، في تصريحات لبرنامج مساء دي إم سى، المذاع على قناة دي إم سى، أن خطط وزير الدفاع الإسرائيلي بشأن ما بعد الحرب قوبل بالرفض من قبل الحكومة الإسرائيلية.

وأوضح أحمد شديد، أن وزير الدفاع الإسرائيلي طرح مبادرة أشبه بخطة لم يعتمدها الاحتلال تتضمن عدة بنود أسقط وزير الدفاع الإسرائيلى التهجير من هذه الخطة وبالتالي تم رفضها، وهاجمها وزير المالية الإسرائيلي.

وأوضح خبير العلاقات الدولية، أن وزير المالية الإسرائيلي يريد استبدال خطة قائمة على التهجير أولا وفتح المساحة مفتوحة للأجهزة الأمنية الإسرائيلية وإعادة الاستعمار الإسرائيلى لغزة.

 

 







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