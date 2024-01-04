حياة كريمة بالأقصر.. دعم كبير للقرى بشبكات كهرباء وتغيير المحولات (صور)

الأقصر – أحمد مرعى

تقدم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصرى دعما كبيرا لتحويل شبكات الكهرباء بقرى مدينة إسنا فى الأقصر من الإهمال إلى عصر جديد من التميز لصالحهم ولخدمتهم على مدار اليوم، حيث يتم تركيب محولات كهرباء حديثة، وتغيير شبكات وأسلاك الأعمدة وتغيير التالف منها للمساهمة فى حصول الجميع من أبناء القرى على حقوقهم فى قطاع الكهرباء بشكل مميز ومتطور.

وفي هذا الصدد تشهد مدينة إسنا العمل على تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة، كما يجرى متابعة تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة، ويتم استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا، كما يجري استمرار العمل فى تركيب كشافات إنارة الشوارع فى عزبة المزناب بقرية الحلة.

ولتحقيق أكبر دعم للقرى جنوب الأقصر تم العمل مؤخراً على تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100 كيلو بقرية الهنادي لتغذية الكمين وقرية نجع أبو سعيد، ويتم استمرار العمل فى إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط والمنخفض التي تم تسليمها بقرية الحليلة بمجلس قروى الحلة، وكذلك تم تركيب كشافات ليد على الطريق العام بقرية العضايمة والطرق الداخلية للقرية، وتم العمل فى صيانة وإنارة أعمدة الإنارة بمنطقة دير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا، وأنهى العمل في تركيب وصيانة الكشافات بالطرق العامة والطرق بقرية السريب وحاجر كومير.

وفى نفس السياق أعلنت محافظة الأقصر، عن موقف مشروعات مبادرة "حياة كريمة" فى حصاد عام 2023، حيث تم اختيار مركز ومدينة إسنا بعدد 9 وحدات محلية بعدد 27 قرية، 171 تابعا، لخدمة عدد 467 ألف نسمة من سكان الريف بمساحة 1122.89 كم2، وفي مركز ومدينة أرمنت تم اختيار عدد 4 وحدات محلية بعدد 7 قـرى، 87 تابعا، لخدمة عدد 189 ألف نسمة (سكان الريف) بمساحة 109.6 كم2، وعدد 762 مشروعا تم الانتهاء من 503 مشاريع، وجار العمل بـ 226 مشروعا، ولم يتم بدء العمل بـ32 مشروعا وبلغت التكلفة الإجمالية المالية 9.9 مليار جنيه تقريباً.

وأكدت محافظة الأقصر أنه بلغت النسبة الإجمالية لتنفيذ المشروعات وفقا لآخر تقييم من دار الهندسة تبلغ 86.8%، حيث إن الجهة المنفذة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة": جهاز تعمير البحر الأحمر – التابع للجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان.



إحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة



استمرار تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا



أعمال تركيب كابلات الكهرباء الأرضية بالقرايا



أعمدة الإنارة بمنطقة دير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا



أعمدة جديدة لدعم قرى الأقصر



العمل بتغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة



الكشافات الجديدة تصل لقرى حياة كريمة بإسنا



تركيب عدد 2 محول كهرباء بقدرة 100 كيلو بقرية الهنادي



تركيب كشافات الإنارة وإحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض بالقرى



تركيب محولات كهرباء جديدة بقرى إسنا



تغيير أسلاك أعمدة الإنارة جنوب الأقصر



تغيير أسلاك الكهرباء بقرية أصفون المطاعنة



توصيل المحولات برى حياة كريمة جنوب الأقصر



جانب من تركيب المحولات الجديدة بقرية الهنادى



جانب من تغيير أسلاك أعمدة إنارة القرى



حياة كريمة تقدم محولات جديدة لقرى إسنا



صيانة أعمدة الإنارة بمنطقة دير الشهداء والسلطان عبد الجليل بقرية النمسا



عمليات إحلال وتجديد أسلاك الجهد المنخفض فى الكلابية بقرية الحلة



كشافات إنارة حديثة لدعم قرى حياة كريمة بإسنا