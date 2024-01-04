حملات تفتيشية مفأجاة على 130 منشأة غذائية وصحية وصناعية بالشرقية

قال المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام لمحافظة الشرقية، إنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على 130 منشأة "98 منشأة غذائية – 26 منشأة صناعية وحرفية - 6محطات تموين سيارات"، بمركزى الزقازيق وأبو كبير وحيى أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضى، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (150) محضرا ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الأمن من المخلفات )، فضلاً عن اعدام (3.3طن) طن مواد غذائية (دقيق - مكرونة - حليب - سمن - سلطة - زبادى - صلصة - لحوم - شيكولاتة - مخلل - خل - زيت )غير صالحة للاستخدام الآدمى بالإضافة لإعدام (669) لتر عصائر ومشروبات غازية، فضلاً عن غلق (8) منشآت غذائية لعدم استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية والصحية والبيئية والإجراءات الاحترازية كما تم التوصية بغلق (6) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.